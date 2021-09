San Sebastián se convierte en una gran pantalla de cine

El festival mantiene todas sus secciones, con más de 500 pases y otras tantas actividades paralelas, entre foros de la industria, talleres y encuentros. La Sección Oficial alberga los trabajos de directores como Laurent Cantet ("Arthur Rambo"), Lucile Hadzihalilovic ("Earwig") o Claire Simon ("I Want to Talk about Duras"); Manuel Martín Cuenca ("La hija"), Paco Plaza ("La abuela"), Icíar Bollaín ("Maixabel"), Jonás Trueba ("Quién lo impide") o Daniel Monzón ("Las leyes de la frontera"). Y en el capítulo de estrellas a los dos Premios Donostia: Marion Cotillard y Johnny Depp sumamos nombres como Jessica Chastain, Antonio Banderas, Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle Devos, Dolores Fonzi, Louis Garrel, Vincent Lindon, Noémie Merlant, Clarke Peters, Raphael, Simon Rex, Stanley Tucci, María Valverde...