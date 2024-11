Primeros nombres para el próximo Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz

Del 19 al 21 de junio de 2025, Vitoria-Gasteiz volverá a ser el epicentro del rock con los influyentes y profundos Manic Street Preachers, una de las bandas más respetadas del siglo XXI, The Flaming Lips, la desgarradora compositora e intérprete legendaria Lucinda Williams o la poderosa Melissa Etheridge. Esta primera hornada llevará también a Mendizabala a Richard Hawley, Reckless Kelly, P.I.L, Turbonegro, The Hellacopters, Buzzcocks, Diamond Dogs & Chris Spedding, Kaotiko, Quique González, Dead Kennedys, The Chesterfield Kings, Robert Jon & The Wreck, Masters of Reality, La estrella azul, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Psilicon Flesh, Ezezez y Libe, una clara muestra de la pluralidad estilística del festival.

Las entradas saldrán a la venta el miércoles 20 de noviembre a las 10am en azkenarockfestival.com a un precio promocional. Los asistentes a ediciones anteriores podrán acceder a una preventa exclusiva desde mañana viernes a precio especial. Además de los bonos para los 3 días de festival, también se podrá adquirir el Bono Gaztea (100€ + gastos) para menores de 23 años, y, como novedad este año, se activa el Bono Cuadrilla, un guiño a esos grupos de amigas y amigos que son tan habituales en ARF y por el que recibirán 6 bonos por la compra de 5.Un año más, la compra a plazos estará disponible tanto en la preventa como en la venta general y como siempre, el acceso será gratuito para los menores de 14 años.