A partir del mes de octubre cambia el sistema de OTA en Bilbao con la entrada en vigor de una nueva reglamentación con novedades y mas restricciones a la hora de aparcar , sobre todo en el centro. De esta manera el servicio dejara de ser gratuito a mediodía en el centro de Bilbao para facilitar la rotación de vehículos en lo que se considera área intensiva y que coinciden con los barrios de Abando e Indautxu. En el interior de este perímetro la limitación de aparcamiento será de tres horas en las zonas azul y verde en horario continuado de 9.00 a 20 horas los días laborables y no como ahora que hay una ventana entre las 13.30 y 15.30 en que no se paga OTA. Los sábados el aparcamiento estará controlado entre las 9.00 y las 14.00 horas.

Para el resto de los barrios de la villa que rodean esta zona central, a los que se denomina área residencial, el tiempo máximo de estacionamiento será mayor de 5 horas entre líneas verdes y 3 horas entre las azules. El horario será similar al actual de lunes a viernes, es decir, por la mañana de 9.00 a 13.30 horas y por la tarde de 15.00 a 19.00 horas. El regalo vendrá los sábados en que no habrá OTA.

Las infracciones dejaran de ser comunicadas al momento en nuestro parabrisas sino que llegaran, como una multa más de tráfico, a nuestras viviendas. Además las sanciones leves, serán progresivas, desde los 30 euros por sobrepasar en 30 minutos el tiempo de aparcamiento hasta los 100 si nos pasamos mas de una hora . Los residentes ya no tendrán dos horas gratis en la zona azul y sus tarjetas de residentes anuales están determinadas pro 30 nuevas zonas, reguladas en cuadrantes para atinar más a la hora de dar las tarjetas de residentes. Las Personas con Movilidad Reducida. Aquellas con tarjetas “M” podrán aparcar en las Zonas PMR sin limitación horaria y totalmente gratis, y en los sectores azul y verde 2 horas gratis y no tendrán limitación horaria. Los vehículos de mercancías necesitarán un tique para cada zona de carga y descarga, con 30 minutos de aparcamiento máximo y quien tenga una flota no contaminantes que operen en Bilbao podrá obtener un distintivo anula evitando asilos tiques

Asimismo, y con el objetivo de atender cualquier consulta de la ciudadanía relacionada con la nueva TAO-OTA, a partir de mañana, 22 de septiembre, se pondrá a disposición un Call Center con atención telefónica en el 647 30 18 75 con horario de lunes a viernes laborables, de 9.00 a 20:00 horas y los sábados de 9.00 a 14:00 horas.