La oposición acusa a Urkullu de mentir por no despedir a De Miguel

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha acusado al Gobierno vasco de engañar a la sociedad por argumentar que no podía despedir a Alfredo de Miguel de su trabajo en fundación pública Hazi hasta que hubiera una condena firme. De Miguel no solo mantuvo su puesto tras la sentencia de 2019 que le condenó por varios delitos, también ascendió en el escalafón y su salario fue mejorado. 'Ha seguido cobrando del dinero público solo porque el señor Urkullu lo ha decidido así', ha denunciado Estarrona. Según el informe, ante una condena de más de seis años parece 'poco razonable optar por una sanción que no sea la de despido'.

Tanto la coalición abertzale como el PP pedirán explicaciones al lehendakari. El presidente de los populares alaveses Iñaki Oyarzabal ha asegurado que 'Urkullu mintió, pudieron despedirle y no lo hicieron'. Oyarzabal ha acusado al Gobierno vasco y al PNV de haber estado 'protegiendo al jefe de la trama corrupta'.