Mas de 200 profesionales

Las matronas de Bizkaia en huelga, por primera vez

Denuncian que ahora, en verano, se cierran agendas y en muchos ambulatorios no hay consultas, porque no se sustituyen vacaciones. Lamentan que la atención a las mujeres se ve claramente perjudicada porque no se están haciendo cribados de cáncer de cervix, grupos de preparación al parto o de lactancia, o por ejemplo, de prevención de enfermedades de transmisión sexual.