Idoia Mendia: "Cada secretario general del PSE ha de hacer su proyecto con las manos libres"

Idoia Mendia se ha referido a la posibilidad planteada por Andueza de pactos entre socialistas y EH Bildu en próximas legislaturas. A su criterio, la coalición abertzale "tiene todavía bastante recorrido que hacer, sobre todo a mí me parece a la hora de elegir qué quieres hacer cuando gobiernas. ¿Soluciones más nacionalistas o soluciones más de derechos sociales? Los socialistas tenemos claro cuando pactamos que la orientación tiene que ser a garantizar más derechos y mejores servicios", ha planteado en los micrófonos de Onda Cero.

En empleo, no bajar la guardia

La vicelehendakari y consejera de empleo y trabajo se ha felicitado de la evolución del empleo, poniendo el acento en la tendencia positiva que se refleja en las listas del paro y también en la afiliación a la seguridad social "ya en niveles previos a la crisis". Eso sí, Mendia aboga por no bajar la guardia. "En Euskadi hemos ido en la buena dirección, pero hay que seguir trabajando y no bajar la alerta porque los tiempos son distintos, complicados, que requieren de la colaboración de todas las instituciones y todos los agentes. Aquí no sobra nadie".

Modernización de Lanbide

Mendia ha analizado también el proyecto de transformación de Lanbide, que justifica entre otros motivos en que "el empleo fijo para toda la vida ha dejado de existir y tenemos que formarnos a lo largo de toda la vida y pasar por diferentes empleos. De ahí el valor de un servicio público que ayude en la orientación y formación y acompañamiento".