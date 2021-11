Hallan en Italia el primer libro impreso con palabras en euskera

Las palabras citadas en el libro "son muy similares al euskera actual" según explica el editor Aritz Otazu de hecho, las palabras y las expresiones citadas en el libro "las utilizamos ahora". El libro llega a manos de la Editorial Mintzoa a través de un anticuario de Paris que les informó de que un anticuario italiano era propietario del libro. A día de hoy el ejemplar está vendido a un particular navarro. El ejemplar adquirido por Mintzoa sería la tercera edición, siendo la primera de unos años antes, o de 1496 o de 1497, no pudiéndose indicar fecha exacta, con el título 'De laudibus Hispaniae Libri VII': como señala Aritz Otazu, "no se conoce por el momento ningún ejemplar de esta obra que sufrió los rigores de la censura". La segunda edición es de 1530, y habría una cuarta y última, de 1539. Mintzoa ya adquirió el año pasado otro libro impreso en 1610 con cien palabras en euskera, también en Italia y también ya vendido. Publicado en esa fecha en Zúrich, era una obra del teólogo suizo Kaspar Waser que citaba 130 idiomas y una especie de diccionario en diez, entre ellos el euskera, traduciendo del latín.