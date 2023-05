Citas suspendidas y movilizaciones en la primera jornada de huelga en la sanidad vasca

LEER MÁS Huelga en Osakidetza: estos son los servicios mínimos

Los sindicatos hablan de un amplio seguimiento, sobre todo en la Atención Primaria. Entre el desconocimiento y el malestar, los pacientes que han acudido a las citas programadas han comprobado que sus médicos secundaban la huelga y se quedaban sin consulta. 'Llevo desde febrero que me dieron esta cita con mi especialista y llego y no está. Entiendo los motivos, pero ¿cuándo me van a dar otra cita?', ha relatado una ciudadana a las puertas del centro de salud de Mungia.

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME, CC.OO y UGT han llamado a la huelga a los miles de trabajadores de Osakidetza para denunciar el 'desmantelamiento' de la sanidad pública vasca. A las manifestaciones y concentraciones se ha sumado otras movilizaciones, como la sentada en el Hospital Universitario de Álava.