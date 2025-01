Campaña de rebajas en Euskadi: Consejos y recomendaciones

El 7 de enero sigue siendo la fecha elegida mayoritariamente para el comienzo de las rebajas, a pesar del cambio de normativa en 2012, cuando se produjo la liberación de los periodos de rebajas.

Esta es una buena ocasión para equiparse, comprando ropa, calzado, equipamiento para el hogar, pero no debemos olvidar los buenos consejos que nos da Kepa Lozaiga, delegado de la OCU en Euskadi:

La norma establece que los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos, un mes y deben de mostrar junto al rebajado, su precio original, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja. Por supuesto, la calidad de los productos rebajados no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes de estar rebajados.

Independientemente de que compres el producto durante las rebajas o fuera de ese periodo, la garantía y el servicio postventa debe de ser igual.

En caso de que se establezcan condiciones especiales para el periodo de rebajas, los establecimientos están obligados a indicarlo expresamente.

Conservar el ticket, ya que es indispensable para cualquier posible reclamación, cambio, devolución etc. Si el producto está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo, aunque la mayoría de los comercios si lo hacen, por ser una buena práctica comercial. Pero es importante que tengas en cuenta que no tienen por qué devolverte el dinero: pueden cambiarlo por otro artículo o un vale.

En las compras online tienes asegurados 14 días naturales para devolver tu compra si no te convence, pero ojo con la política de devoluciones, ya que puede salirte caro hacer una devolución.

Evita caer en la trampa del consumo excesivo: aprovecha los mejores precios sin dejarte llevar por compras impulsivas.