Bruce Springsteen regresa a San Sebastián

Bruce Springsteen, el Boss, volverá a tocar en San Sebastián el 21 de junio de 2025 en el Reale Arena. El Boss regresa a la capital de Gipuzkoa junto a su banda, The E Street Band, casi una década después. Iñigo Argomaniz, director de la promotora Get –In, confiesa que no ha sido sencillo, pues ha requerido de muchos meses de silencio “intentado guardar informaciones”. Finalmente, el tiempo, el esfuerzo y la ilusión han permitido que el sueño se convierta en realidad.

Argomaniz ha puesto en valor que San Sebastián sea “una de las ciudades europeas en las que más ha tocado sin ser capital”. De esta forma, la ciudad forma parte de los 10 conciertos que prevé ofrecer Springsteen el próximo 2025, siendo la única de España.

Se trata de la cuarta vez que El Boss actúe en Donostia. “Vamos del año 2008, al 2012, 2016. En 2020 no pudimos repetir, que hubiera estado muy bien, porque fue la pandemia. En 2024 estuvo a punto de anunciarse, pero no pudimos. Parece ser que 2025 es el año de la suerte” ha reconocido Argomaniz.

Para Eneko Goia, el concierto de Springsteen es “una gran noticia” que refuerza la apuesta que hace la ciudad por ser una referencia a la hora de albergar grandes conciertos. El año pasado fue el turno de Rammstein; este, del Boss.

Del mismo modo, ha subrayado que “Springsteen no es una persona cualquiera” para Donostia, ya que guarda un “vínculo especial”. “La alegría es doble, por albergar un concierto excelente como este, que es precioso, pero lo es más porque sabemos que le tiene gran cariño a la ciudad”.

Las entradas saldrán a la venta el 8 de octubre a las 10.00 de la mañana. Se pondrán un total de 38.000, con precios que oscilarán entre los 70 y los 140. La compra se podrá realizar por doctormusic.com y entradas.com