Así es Alokaplus: el seguro público contra los impagos de alquileres en Euskadi

'Desbloquear viviendas donde más falta hace'. Es la máxima con la que se pone en marcha este seguro que aspira a desbloquear 25.000 viviendas vacías en municipios tensionados 'mediante una garantía pública, gratuita y vinculada a precios razonables', según ha explicado el consejero vasco de vivienda. Denis Itxaso reconoce que hay viviendas que no salen al mercado 'por miedos o incertidumbres concretas'.

Cobertura

El programa Alokaplus cubrirá hasta 20 mensualidades de impago, además de suministros y desperfectos. Con carácter general, la ayuda podrá alcanzar un máximo de 14 mensualidades, pero se ampliará hasta los 20 cuando el arrendatario tenga 35 años o menos, más de 65 años, sea una familia monoparental, o de una familia con menores a cargo o con personas con diversidad funcional o psíquica.

La cuantía mensual cubierta no podrá ser mayor que la renta firmada por contrato, ni los precios de referencia del alquiler.

Los propietarios podrán serlo de un máximo de cinco viviendas.

Tramitación

Alokaplus se ofertará tanto para nuevos contratos de alquiler como los que están en vigor. Para adherirse, habrá que anexar un documento de compromiso entre ambas partes, con la aceptación expresa del inquilino de que deberá devolver al Gobierno vasco lo que éste abone en caso de impagos o desperfectos. Y es que este seguro gratuito y público no exime a los arrendatarios de sus responsabilidades. La Administración reclamará su devolución al inquilino.

Uno de los requisitos es que la demanda judicial haya sido admitida a trámite. Los propietarios podrán reclamar la cobertura del seguro una vez finalizado el proceso de recuperación de la vivienda, con un plazo de tres meses. Una segunda opción es presentar la solicitud en los seis meses siguientes a la admisión a trámite de la demanda judicial para recuperar la posesión de la vivienda.