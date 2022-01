Álava y Guipúzcoa quieren retomar la competición del deporte escolar

El diputado de deportes de Gipuzkoa ha reiterado hoy públicamente su petición al Gobierno vasco para que permita la competición en el deporte escolar. Harkaitz Millán considera que no hay base científica que justifique su prohibición y ha dejado claro que, en ningún momento, ha estado conforme con esta medida. "Que por favor reconsideren esta medida, es una recomendación, los competentes somos nosotros, pero a mí no me gusta hacer gamberrismo institucional, una recomendación de la autoridad sanitaria es una cuestión a cumplir, pero eso no quiere decir que lo comparta", ha explicado Millán.

Su homóloga alavesa, la socialista Ana del Val, apuesta también por recuperar los partidos el 29 de enero. El lunes se reunirá con federaciones y ampas para intentar consensuar un texto que presentar al Gobierno vasco. "Los niños del deporte escolar no pueden ser los perjudicados cuando los federados sí están compitiendo", ha explicado en Onda Cero Del Val. La diputada alavesa ha explicado que "nos pidieron dos semanas sin partidos para bajar los contagios, aunque tengamos la competencia, no podemos ir contra los criterios sanitarios".

Ayer mismo la consejera de salud defendió la suspensión de los partidos, entre otros argumentos, para garantizar la presencialidad en la educación. Gotzone Sagardui deslizó que la próxima semana se tomará una decisión sobre si finalmente se levanta la prohibición o se prorroga. Lo cierto es que según fuentes consultadas, de momento no hay ninguna convocatoria entre gobierno y diputaciones para tomar una decisión. En teoría, de no haber ningún movimiento que apunte lo contrario, la competición regresaría el último fin de semana de enero.

Muchos colectivos vienen reclamando desde hace semanas que los escolares no se conviertan en el chivo expiatorio. Asociaciones de padres y madres y federaciones deportivas critican la medida en vigor. Desde Bultza kirola, por ejemplo, su portavoz Iván Escánez ha pedido en Onda Cero "que rectifiquen, que esta medida es inocua y se reactive ya la competición".