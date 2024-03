El 94% de las viviendas en Euskadi deberán adaptarse a los nuevos cánones de eficiencia de la UE

Seis de cada diez pisos edificados en nuestra comunidad tienen más de 40 años con lo que cuentan con una calificación energética inferior a la que impondrá la nueva directiva. El boom inmobiliario de los años 70 y 80 en Euskadi ha supuesto que a día de hoy el parque de viviendas vasco esté muy envejecido y no esté adaptado a las normativas de eficiencia energética que Europa quiere aprobar para 2035.

En Euskadi hay un 94% de viviendas con calificación E y F que no estarían admitidas por Europa lo que podría suponer dificultades para vender o alquilar. Serían necesarias reformas importantes en las envolventes, cambios de calderas, cambio de ventanas. A día de hoy, hay déficit de empresas vascas de reformas para llevarlas a cabo. La inversión será fuerte, muchos propietarios no las podrán afrontar y es que las subvenciones no cubren el 100% de las obras.