40 detenidos en la última semana en San Sebastián por incidentes en las "no fiestas"

San Sebastián ha vuelto a ser escenario este fin de semana de numerosos altercados. Ataques a la Ertzaintza, contenedores cruzados y quemados y ataques y saqueos a comercios. Las "no fiestas" de la capital guipuzcoana se han saldado con 40 arrestados, la mayoría de ellos ya en libertad. Un 60% de esos detenidos tiene antecedentes relacionados con la delincuencia común o infracciones relacionadas con la normativa covid. Una situación que han denunciado los comerciantes. Se han mostrado "muy preocupados" por los actos vandálicos que protagonizan un grupo de personas que se "resisten a cumplir la normativa". Desde San Sebastián Shops Donostia aseguran que el comercio "no es nada responsable de esta situación, de los horarios, de que no haya fiestas", por eso no entienden "ese ensañamiento contra el comercio". Hacen un llamamiento a las instituciones para que "tomen las medidas oportunas, que sean drásticas y que esto no vuelva a ocurrir".

Ataques no planificados

El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha denunciado estas conductos intolerables y ha explicado que con los datos que tienen en este momento, "no se puede decir que obedezcan a una estrategia planificada". Asegura que no se aprecia un "fenómeno distinto" del que se está produciendo este verano en otras localidades vascas y en otras comunidades por parte de personas que se resisten a cumplir la normativa de salud pública.