ON EGIN

Los caracoles, un sano manjar

Los caracoles son de la familia de los moluscos gasterópodos. Suelen vivir en lugares húmedos y con abundante lluvia. En Euskadi son muy fáciles de encontrar y recolectar, pero lo más cómodo es comprarlos de granja o ya cocidos en tarros. El proceso de limpieza de los caracoles no es que sea muy complicado, pero tiene su aquel y no es agradable para todo el mundo. De por sí los caracoles como receta es algo que o encanta o hay personas a las que les parece totalmente desagradable su preparación y qué decir de su consumo. No hay término medio. En el País Vasco se suelen comer en Navidades, es el plato estrella de la Nochebuena, una receta que huele a reuniones familiares, a días especiales rodeados de los que más queremos.