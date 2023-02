Con Luis Fernando Baranda

La Brújula de Euskadi 14/02/2023

Entrevistamos a Gonzalo Marcos, miembro del dúo "The Boys with the Perpetual Nervousness" que este jueves toca en Bilbao y el viernes en Donostia. Los martes, visita obligada de José Miguel Alonso, la "Sonrisa del Gentleman".