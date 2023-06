con gorka acitores

Radioestadio Euskadi 19/06/2023

Celebramos el ascenso del Deportivo Alavés tras un final de infarto en el Ciutat de Valencia ante el Levante gracias al gol de penalti de Villalibre. Éxito del Alavés con el ascenso y de la selección española de De la Fuente, Unai Simón, Mikel Merino, Le Normand o Zubimendi con la consecución de la Nations League en la tanda de penaltis. El que no pudo lograr el objetivo del ascenso fue el Gipuzkoa Basket en la 'Final Four' de Burgos. Además, golf con Jon Rahm y el US Open, remo con el arranque de la temporada y pelota completan la información deportiva de este lunes.