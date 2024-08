Vicente Moreno, en Onda Cero, sobre Bryan Zaragoza: " Siempre hay posibilidades de mejorar; Si es así, será bienvenido"

El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, ha repasado en Onda Cero sus primeros dos meses al frente del club rojillo. Una conversación en la que el técnico, que releva en el cargo a Jagoba Arrasate tras seis años en el banquillo rojillo, repasa las últimas novedades en el entorno del club navarro como la marcha de David García al futbol catarí, la situación de Aimar Oroz o la incorporación de Bryan Zaragoza.

Identificado con el club

El estreno de Vicente Moreno en el banquillo ante su nueva afición será el sábado 17 de agosto, a las 19.00 horas, ante el Leganés. "El inicio de la temporada está a la vuelta de la esquina. Estamos muy ocupados con la preparación y estoy contento muy con el equipo", señala el técnico rojillo. Moreno se ha sentido acogido tanto por el club como la ciudad e identificado con los valores del club rojillo: " Estoy muy contento en Pamplona. Todo lo que me habían dicho de Osasuna, su afición y de Pamplona se está cumpliendo. En cuanto a la manera de trabajar sostiene que "ha sido fácil adaptarse ya que me siento muy en línea de la cultura que hay en Tajonar y su cultura del trabajo y esfuerzo. Yo he crecido también con esa cultura y esos valores y me siento muy identificado.

Bryan Zaragoza

Moreno se refería al interés del club por el extremo malagueño, Bryan Zaragoza, que llegará cedido hoy a Pamplona procedente del Bayern de Munich: "El mercado es muy caprichoso e irá determinando qué es lo que sucede. Yo como entrenador la cabeza la tengo en los jugadores que están y estoy muy contento con ellos. Como cualquier otro club de la Liga siempre tenemos posibilidades de poder mejorar y, si al final es así y se termina mejorando, siempre es una cosa bienvenida"

La marcha de David Garcia

La marcha de David García, uno de los capitanes rojillos, ha sido uno de los contratiempos a los que ha tenido que hacer frente Vicente Moreno: " Se marcha uno de los capitanes del equipo y una gran persona. Es uno de los jugadores más importantes de Osasuna en los últimos años y en la historia del club y una perdida difícil o imposible de suplir". El técnico reconoce que le hubiera encantado contar con él en la plantilla pero respeta su decisión: " Evidentemente como entrenador hablamos de un jugador que me hubiera gustado que se quedara con nosotros. Le agradezco el comportamiento que ha tenido durante estos días porque ha sido ejemplar.. Hay que respetarlo. El jugador tenía claras sus ideas y el club haya tenido una sensibildad con el jugador. A nivel deportivo y personal es una marcha importante. Le deseo lo mejor, ya que se lo merece todo".