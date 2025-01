Los pensionistas navarros creen de justicia que finalmente se vayan a revalorizar las pensiones tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Junts Per Cataluña. En Onda Cero Benito Uterga, portavoz de la plataforma de Pensionistas de Iruña, ha mostrado su confianza en que la medida no sea a costa de otros colectivos que estén pasando por situaciones más complicadas: "No es que sea positivo sino que es de justicia que se respete el derecho de los pensionistas a mantener su poder adquisitivo. Lo que no nos parecería bien es que fuese a costa de otros colectivos que estén en peores condiciones como por ejemplo personas que estén en riesgo de desahucio.

Descuento en villavesas

Otra de las medidas que se quedaban en el aire y que se mantienen gracias al acuerdo son las ayudas al transporte público, lo que se va a traducir en los descuentos de 50% en las villavesas. Cuestión que se deberá ratificar en la próxima reunión del órgano permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que se celebrará el jueves. En Onda Cero el presidente de la entidad David Campión, ha calificado de positivo el acuerdo. "Valoramos de manera muy positiva el acuerdo. Lo que hemos hecho es trasladar la fecha del órgano de la permanente de la Mancomunidad al jueves. Si se mantiene el descuento nosotros no moveremos las tarifas y todo habrá quedado en un mal sueño".

Debate en el Senado

Al tiempo que el Consejo de Ministros se disponía a aprobar el nuevo decreto con medidas sociales, la cuestión se debatía en la Cámara Alta. La senadora de UPN, María Caballero, censuraba que el ejecutivo central no diera su brazo a torcer: "Dejen de utilizar a los pensionistas como rehenes para poder sacar otro tipo de medidas que solo interesan para su mantenimiento en el poder y no para mejorar la vida de los ciudadanos", ha señalado. Por su parte la senadora navarra, Uxue Barkos, de Geroa Bai, acusaba al PP de forzar el debate. "Eso es Trumpismo puro y duro, desprecio de las bases de las democracias para adaptarlas al interés propio", ha asegurado Barkos, para quien, además, "el Trumpismo es siempre negativo en términos democráticos, pero hacerlo en estos momentos, y hacerlo en Europa es una irresponsabilidad", concluía.