Patricia Fanlo toma posesión como consejera de Universidad, Innovación y Transformación Digital

En el acto de toma de posesión, celebrado en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, la nueva consejera de Universidades y Transformación Digital, Patricia Fanlo, ha señalado que "con orgullo y humildad tomo el testigo del ex consejero Juan Cruz Cigudosa, ahora secretario de Estado", de quien ha valorado la "extraordinaria labor realizada "en el departamento. En ese sentido ha abogado por "seguir caminando por esa senda, trabajando por la innovación, por la ciencia y por la transformación digital ".

Entre las prioridades la recién nombrada consejero de Universidades, Innovación y Transformación Digital ha reconocido que hay "muchos retos pendientes", como la transferencia de I+D+i, el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, o la Oficina del Dato y el Centro de Ciberseguridad. En ese sentido ha apuntado que, trabajará, "codo con codo" con entidades, universidades y las empresas que estén trabajando por la ciencia, por la innovación y por la tecnología de Navarra.

Trayectoria Patricia Fanlo

La presidenta del Gobierno, María Chivite, ha celebrado la incorporación de Patricia Fanlo, a quien ha descrito como "una mujer con una trayectoria brillante" y "buena conocedora del servicio público". La jefa del ejecutivo ha recordado que su antecesor, Juan Cruz Cigudosa, "marcó un camino" a la par que ha a emplazado a Patricia Fanlo a "trazar el suyo" con la dedicación que "siempre has demostrado en todas las tareas que has desarrollado en tu carrera profesional y que has ido desempeñando también en tu trayectoria política". Chivite ha recordado que Navarra ha escalado 47 puestos entre las regiones innovadoras de Europa y que es una comunidad referente en talento.