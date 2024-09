El Parlamento de Navarra impide tramitar una moción de Vox contra la inmigración ilegal

El Parlamento de Navarra ha impedido la tramitación en la Mesa y Junta de Portavoces de la iniciativa de Vox en la que se pedía la expulsión de los migrantes irregulares y el cierre de los centros de acogida de menores. PSN, Geroa Bai y Bildu han hecho valer su mayoría y han evitado su debate en el próximo pleno, una decisión inédita en la Cámara Foral que Vox puede recurrir a los servicios jurídicos. La moción, en su exposición de motivos, sostiene que "la irresponsabilidad al apoyar y alentar la inmigración ilegal tiene consecuencias directas en la vida de los españoles de a pie que ya están sufriendo en sus barrios las 'bondades' del multiculturalismo: apuñalamientos, machetazos, así como un mayor número de ataques violentos y agresiones sexuales". Asimismo sostiene que "pone en riesgo la estabilidad económica, la financiación de los servicios públicos y los derechos sociales de los españoles".

Decisión inédita

La decisión de impedir la admisión a trámite de dicha moción, avalada en la mayoría que tienen en la Mesa del Parlamento PSN, Geroa Bai y Bildu, se ha adoptado con el criterio contario de la letrada mayor del Parlamento, Silvia Doménech. Según ha expuesto el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, formación que cuenta con representación en la Mesa y que ha votado a favor del trámite, la letrada mayor ha señalado que la moción "cumple con los requisitos jurídicos y no corresponde a la Mesa entrar en el fondo del contenido" No hay precedentes sobre una decisión de este tipo ya que es la primera vez en la que se impide a un grupo parlamentario tramitar una moción para su debate.

Tenso debate y posturas enfrentadas

El debate de la moción de Vox ha sido tenso y ha generado un cruce de acusaciones entre los grupos. El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzorriz, ha acusado a Vox de presentar una iniciativa “racista” y “xenófoba" y no ha descartado acudir a la Fiscalía al considerar que "puede constituir un delito". Por su parte la parlamentaria de Vox, Maite Nosti, ha tildado a Alzorriz de "bocachancla" a la par que ha señalado que "no nos van a amedrentar" y "seguiremos presentado nuestras mociones, haciendo preguntas y cuestionando todo aquello que desde nuestra perspectiva liberal consideremos oportuno".

Decisión polémica

El rechazo a dar trámite a la iniciativa ha levantado la polémica entre los grupos parlamentarios. Mientras PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han considerado que la moción era "xenófoba", UPN, PP y Vox han considerado que, al rechazar su admisión a trámite, se estaba cercenando la libertad de los grupos de presentar iniciativas. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que el PSN y sus socios de Gobierno "no quieren hablar de los principales problemas que tiene la sociedad navarra" y ha criticado que "la censura ha llegado a este Parlamento de la mano del Partido Socialista de Navarra". En la misma línea el portavoz del PP, Javier García, ha afirmado que "siempre se ha permitido que todos los grupos presenten cuantas iniciativas consideren oportunas" y ha considerado que con el rechazo a la iniciativa de Vox "se pretende limitar la expresión de los grupos de la Cámara". Por contra el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha asegurado que "no estamos hablando de libertad de expresión y no se puede permitir en este Parlamento debatir sobre algo que para nosotros constituye un delito. Tanto Bildu como Geroa Bai y Contigo Zurekin han coincidido en señalar que la moción propuesta por Vox puede suponer una "vulneración de los derechos de las personas migrantes".