La navarra Paula Ostiz se proclama subcampeona del Mundo junior en la prueba en línea

Paula Ostiz se ha proclamado subcampeona del mundo en ruta en la categoría junior hoy en Zúrich, bajo un tremendo diluvio, para completar un periodo de dos semanas histórico. En un margen de poco más de 14 días se ha convertido en la primera ciclista española en proclamarse campeona de Europa junior de contrarreloj y en conseguir una medalla en la ruta junior del Campeonato del Mundo. Dos hitos que permiten dimensionar el nivel de una corredora que aún cursa su primer año en la categoría y que proyecta un potencial inmenso.

“Hacer segunda en el Mundial siendo aún de primer año es un orgullo. Al entrar en el circuito de Zurich ha habido una selección bastante grande, nos hemos ido tres y tenía muy buenas piernas, pero a falta de 10 km para el final me han dado calambres y ya me he centrado en asegurar una medalla. En el sprint nos hemos estado vigilando, pensaba que podía ganar, pero Cat es muy rápida y se ha llevado la victoria. Espero que el año que viene pueda llevarme el oro”, ha comentado, llena de ambición, Paula Ostiz, que ha demostrado hoy en su debut en un Campeonato del Mundo que siempre corre para ganar.