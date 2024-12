Navarra acude a la Conferencia de Presidentes con la voluntad de llegar a acuerdos

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este viernes que participa en la Conferencia de Presidentes en Santander "con la voluntad de acordar" y ha pedido "dejar de lado el ruido". "El mensaje positivo para la ciudadanía sería que sacamos los temas adelante, que colaboramos, que cooperamos, que nos coordinamos", ha indicado Chivite. La jefa del ejecutivo navarro ha subrayado que "Navarra viene siempre con una actitud de cooperación, de colaboración, con la voluntad de llegar a acuerdos" y ha considerado que "los temas que hay encima de la mesa merecen una reflexión, un acuerdo, un mensaje positivo". "Aquí estamos para hacer política útil, para afrontar los problemas que tienen los ciudadanos y buscarles soluciones. Para eso hemos venido y para eso nos hacen falta acuerdos", ha señalado.

Vivienda, migración y médicos

En primer lugar, la jefa del Ejecutivo foral ha indicado que "la vivienda es uno de los principales problemas de la ciudadanía y requiere además de la colaboración y cooperación de todas las instituciones". También se ha referido a "la escasez del personal sanitario", ámbito en el que ha considerado que puede haber acuerdos respecto a la homologación de los títulos sanitarios extranjeros para que facultativos puedan ejercer la profesión en España. "Navarra como el resto de Comunidades del Estado tiene un problema de escasez de profesionales, de hecho tenemos en torno a un 4% de plazas de profesionales sanitarios, tanto en Atención Primaria como en Especializada, que no logramos cubrir. Esto es común en todas las Comunidades, unas con más porcentaje, otras más o menos el mismo", ha indicado, por lo que ha defendido que "haya una discriminación positiva, una aceleración de esos títulos universitarios por parte de profesionales de otros países que nos podría ayudar para paliar esa escasez de profesionales". No obstante, ha señalado que "no es la solución definitiva porque hay que poner muchas medidas encima de la mesa". Por otro lado, ha apelado a que "prime la solidaridad de todas las Comunidades en el reparto de menores migrantes". "Navarra siempre ha sido y siempre va a ser una comunidad solidaria pero esperamos que el resto de Comunidades también lo sean", ha señalado.