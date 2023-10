Navarra no acogerá, por el momento, inmigrantes procedentes de Canarias

Navarra no va a acoger, por el momento, inmigrantes procedentes de Canarias tras la llegada masiva de los últimos dias. El Gobierno de Navarra permanece en contacto con el Gobierno de España, que se está encargando de los trámites, los desplazamientos y los alojamientos, por si fuese necesario ofrecer los recursos de la Comunidad Foral. La directora general de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Marisol de la Nava, ha recordado en Onda Cero que "Navarra es una comunidad de acogida abierta y solidaria y está abierta a acoger a quien sea necesario". No obstante, puntualiza De la Nava , que, tras las conversaciones con el Ministerio, "no hay prevision, por el momento de mandar nigun cupo de estas personas a Navarra. . A diferencia de otras acogidas, como la realizada con los ciudadanos ucranianos por la guerra, es el Gobierno de España quien está afrontando los trámites sin necesidad de que sean las propias comunidades.

ACOGIDA MENORES

Navarra acogió hace un par de semanas a 17 de los 396 menores migrantes no acompañados que se encontraban en Canarias y Ceuta. El traslado voluntario de estos menores a la Península se adoptaba en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia dentro del Plan de Respuesta ante crisis migratorias para menores migrantes pactado con las comunidades hace un año. El plan de respuesta nació con el objetivo de ampliar el concepto de colaboración y solidaridad, ya que la tutela de estos menores migrantes no acompañados recae en los servicios de protección de la infancia de las respectivas comunidades autónomas. En el caso de Navarra los menores han sido acogidos en el COAG, centro de menores de Marcilla.