María Chivite descarta llegar a un acuerdo de gobierno con EH Bildu

Chivite se ha reunido a las 9.30 horas en el Parlamento foral con una representación de Geroa Bai liderada por Uxue Barkos y dos horas después con una delegación de Contigo Navarra con Begoña Alfaro a la cabeza. La candidata socialista ha señalado que la valoración de ambos encuentros ha sido "buena".

La candidata socialista, que ha indicado que no ha hablado con el presidente Pedro Sánchez sobre este tema, ha asegurado que "tengo el respaldo de formar un gobierno en Navarra y tengo el respaldo de la ciudadanía". Preguntada en concreto sobre si tiene el respaldo de la dirección del PSOE, ha comentado que "el PSOE sabe los pasos que está tomando el PSN".

Quiero un gobierno con Geroa Bai y Contigo Navarra

En este sentido, en cuanto a si el PSOE avala estos pasos, María Chivite ha dicho que "tampoco dice lo contrario": "Son conocedores de los pasos que estamos dando, como son conocedores de los pasos que están dando otros compañeros del resto de CCAA, por lo tanto lo dijo ya lo dijo el secretario de Organización en Navarra, se decidirá en Navarra".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha indicado que les han trasladado hoy a Geroa Bai y a Contigo Navarra "la voluntad del PSN de conformar un gobierno en similares términos, con los mismos socios y la voluntad de ambas partes ha sido afirmativa, de seguir construyendo un gobierno para la próxima legislatura". "Ahora nos toca avanzar, el primer avance se tiene que dar, por tiempos, en los órganos de gobierno del Parlamento de Navarra, y después avanzar en un acuerdo de gobierno", ha dicho.

Sobre si citará a EH Bildu en esta ronda de conversaciones, María Chivite ha manifestado que "mantenemos la palabra" y "el PSN no pretende conformar un gobierno con EH Bildu y las reuniones van a ser con los socios con los que pretendemos conformar un gobierno". "No vamos a llegar a un acuerdo de gobierno con EH Bildu", ha dicho, para añadir que "estamos dispuestos a hablar con todas las formaciones políticas, pero teniendo claras cuáles son las líneas que el Partido Socialista quiere". "También ha dicho el señor Esparza -UPN- que iba a llamar y yo no tengo problema en sentarme a hablar con nadie pero clarísimamente decir que quiero un gobierno con Geroa Bai y Contigo", ha aseverado.