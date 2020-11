Maite Esporrín: "Estamos lejos de sacar este presupuesto, presentaremos enmiendas y no tenemos inconveniente en sentarnos a hablar"

Si el martes 24 de noviembre, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, depositaba sus esperanzas para aprobar los presupuestos en las enmiendas y en el PSN, este miércoles, en Onda Cero, la portavoz socialista, Maite Esporrín, no lo descarta pero lo ve complicado.

A la pregunta sobre la posibilidad de aprobar los presupuestos, Esporrín ha asegurado en Más de uno Pamplona que "ahora mismo están más bien lejos" de sacar las cuentas adelante, ya que "a día de hoy no se da un ambiente de confianza con Navarra Suma".

Una falta de confianza que llega por "las decisiones que está tomando el Gobierno de forma unilateral sin tener en cuenta la mayoría del pleno". En movilidad, lamentan que "en Pío XII, cuando ya estaba casi terminado, faltaba el embellecimiento como las zonas verdes, se empeñaron en meter coches para aparcar". La líder socialista también lamenta que "en pleno confinamiento metieron más tráfico en Calle Moret, sin decir nada". En la calle Amaya son ya tres las modificaciones que "se han llevado a cabo de forma unilateral, ocasionando grandes embotellamientos". Esporrín señala que respecto a la intervención en la avenida Bayona y del Ejército estaban de acuerdo, "aunque no de la manera en la que se ha llevado a cabo", y en todo caso "después del corredor sostenible de Labrit que es prioritario".

Le sorprendió la inclusión del Bulevar de Iturrama en los presupuestos, no son contrarios, pero recuerdan que "desde hace años se pide el corredor de Labrit, que además es "un proyecto que ya está hecho". Respecto a la pasarela de Labrit, Esporrín es tajante: "Estamos absolutamente en contra de que se vuelva a poner dinero para financiar el arreglo de la pasarela de Labrit". Consideran que no se debe adelantar un dinero sin saber "qué es exactamente lo que va a pagar el seguro o qué es lo que va a retornar al ayuntamiento, si va a retornar algo".

Desde el equipo de Gobierno del ayuntamiento de Pamplona, la concejal, María Echavarri, insistió en la presentación de los presupuestos que "de no aprobarse se perderían 9,8 millones de euros". Algo que desmiente la portavoz del PSN en la capital navarra. Entiende que es mejor tenerlo aprobado para poder gestionarlo desde enero, pero insiste en que "eso no quiere decir que se vaya a perder el dinero, ni mucho menos".

El alcalde se encomendó a las enmiendas para que las cuentas salgan adelante, a lo que Esporrín ha respondido que "no son tan atrevidos como para decir de entrada que no", aunque ha explicado que todavía no han tenido tiempo para estudiar a fondo el presupuesto. Van a presentar unas enmiendas en el sentido de sus prioridades, pero advierte de que "para empezar el ayuntamiento debe recuperar la reurbanización de Pío XII y eliminar la partida de la pasarela de Labrit". El 9 y 10 de diciembre el Gobierno local explicará en comisión las partidas presupuestarias, y a partir de dichas fechas podrán sentarse con ellos. En cualquier caso, ha insistido en que no tienen "ningún inconveniente en sentarse y hablar".

En cuanto a la reprobación al alcalde, Esporrín afirma que es algo independiente a los presupuestos pero sí un reflejo de la situación de gobierno.