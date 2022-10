Laura Aznal: “ Bildu busca alcanzar acuerdos, pero no nos conformaremos con cualquier cosa”

En Más de Uno Pamplona Laura Aznal, próxima candidata de Bildu a la presidencia del Gobierno de Navarra e integrante de la comisión negociadora, ha incidido en la influencia de la coalición en las cuentas. Recuerda que Bildu ya ha incluido su propuestas en el anteproyecto y que ahora falta la concreción de las partidas. No obstante, puntualiza, las posturas a día de hoy no están próximas. Bildu sitúa en el aumento del impuesto de sociedades su principal discrepancia en materia fiscal, cuestión por la que no tiran la toalla a pesar de la resistencia del Gobierno a modificarlo. En cuanto a la fecha del 4 de noviembre para presentar el anteproyecto de presupuestos dice que no será obstáculo y que si es necesario negociar más allá de ese plazo lo hará.