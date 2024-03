Josecho Aracama: "El gasto en Navarra está muy mal orientado, hay que gestionar a largo plazo"º

Institución Futuro publica el informe “Comentario crítico a los Presupuestos Generales de Navarra 2024” en el día en el que el Parlamento de Navarra los ha aprobado. El think tank considera que "su continuismo, su excesivo gasto y su tiranía fiscal penalizan a los contribuyentes y no van a ayudar a mejorar la competitividad de Navarra", tal y como ha desgranado en Onda Cero Navarra, su presidente, Josecho Aracama.

Conclusiones

Para Institución Futuro" los PGN 2024 siguen, como viene siendo habitual en los últimos años, una senda continuista, que no afronta los principales problemas socio-económicos de Navarra". Asegura Aracama que la Comunidad Foral "está estancada en el área de competitividad regional, su tasa de paro va empeorando y ya no es líder, no resulta una región atractiva para empresas ni para atraer talento, su fiscalidad perjudica a los contribuyentes respecto a otras CCAA".

"El incesante incremento del techo de gasto de los PGN no es, por si misma, una buena noticia, aunque desde el Gobierno se publicite como positivo", resume Institución Futuro. "Más gasto no significa mejor servicio público", explica Aracama, quien aboga por "una racionalización del gasto público y una reducción de las partidas poco productivas".

El think tank denuncia el elevado incremento de los ingresos fiscales. "La mayor recaudación valida lo que Institución Futuro viene argumentando año tras año, que la presión fiscal va en aumento y es excesiva. Entendemos que ese mayor ingreso debiera estar en manos de los contribuyentes", lamenta su presidente. Asimismo, el exconsejero propone que "todo lo recaudado por encima de lo previsto se emplee en reducir deuda o en inversiones productivas".