Javier Taberna: "La situación de la conectividad de Navarra es dramática"

El Presidente de la Cámara Navarra de Comercio e Industria lamenta la mala conectividad de Navarra con el resto de España, algo que considera un lastre para la implantación de nuevas empresas en nuestra Comunidad.

Javier Taberna destaca en La Brújula de Navarra las medidas necesarias a juicio de las empresas para mejorar la economía de nuestra comunidad: crear empleo, ya que "no se puede permitir que el 36% de los jóvenes estén en paro", atraer talento para cubrir perfiles que las empresas necesitan y no encuentran, y mejorar las conexiones terrestres y aéreas. En ese sentido afirma que "la situación es dramática, con un aeropuerto infrautilizado, sin autopista directa a Madrid, con el Canal de Navarra sin acabar y el Tren de Alta Velocidad que no llega ni se le espera".

A todo ello hay que sumar una fiscalidad Navarra que Taberna sigue considerando como la peor del país. "Sigue siendo igual, el tipo del Impuesto de Sociedades es mayor que el del resto de autonomías, mayor que el del País Vasco, La Rioja y Madrid ni digamos". "Hay competencia directa muy cercana y no utilizamos nuestra mejor arma, tener la mejor autonomía fiscal".

La situación geopolítica mundial puede afectar a un 2024 que comienza con incertidumbre tras un año 23 triste, en palabras del Presidente de la Cámara de Comercio. Las guerras en Ucrania e Israel afectan a las empresas navarras, cuyas exportaciones "se han reducido un 3,7% en 2023".