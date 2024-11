Incertidumbre para la Gran Recogida tras las numerosas donaciones a Valencia

Los Bancos de Alimentos de España cederán parte de lo donado en la inminente Gran Recogida al Banco de Valencia. En Navarra hay incertidumbre por cómo irá la campaña tras la enorme cantidad de donaciones efectuadas estas semanas para los afectados por la DANA. Todos los Bancos de Alimentos de España, incluido el de Navarra, están colaborando con el de Valencia tanto sirviéndoles de almacén y enviando lo que necesitan de manera escalonada como recibiendo donaciones al efecto de ciudadanos y particulares.

La incógnita se traslada a cómo funcionará la Gran Recogida de noviembre, que tendrá lugar en diez días. Marisol Villar, Presidenta del Banco de Alimentos de Navarra, lo reconoce: "Nos da miedo porque la gente se está volcando ahora, y eso es estupendo, pero tenemos mucha incertidumbre, no sabemos cómo van a estar los fondos de las personas, si va a haber capacidad o no para seguir donando... no sabemos. Tenemos mucha incertidumbre, la verdad"

Es fundamental que en la Recogida tengamos una respuesta de la sociedad navarra

Además a día de hoy hacen falta todavía 400 voluntarios para los días 22 y 23 de este mes. La presencia o ausencia de voluntarios en supermercados está directamente relacionada con una mayor o menor donación de alimentos: donde hay voluntarios, se dona más.

Por otro lado, en lo que llevamos de año además las donaciones se han reducido un 20% respecto a 2023. La impresión desde el Banco de Alimentos de Navarra es que este dato no forma parte de una tendencia descendente sino que se trata de una reducción puntual por las circunstancias económicas y los efectos de la inflación trasladados a este 2024.