Humberto Bustince: "En esta guerra Europa está desaparecida. Se deben crear herramientas propias y potenciar la investigación, no sólo legislar"

Humberto Bustince, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, nos ofrece hoy en Onda Cero algunas claves para entender lo que está sucediendo desde la irrupción en el mercado de DeepSeek, la inteligencia artificial china.

Considera que es impresionante lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido, "una guerra tecnológica entre Estados Unidos y China" que ha roto el mercado. En palabras de Bustince, "es una revolución científica muy importante, y de mercado también".

El catedrático considera que hay mucha política detrás de todo lo ocurrido pero en su opinión, hay dos hechos fundamentales, por un lado, China ha desarrollado su propia herramienta dejando el código abierto, "por primera vez, en inteligencia artificial generativa, los científicos vamos a tener acceso a cómo funciona el sistema" y añade que es algo revolucionario, "no sólo para los científicos sino también para las empresas, esto ha supuesto una ruptura total del mercado que ya es definitiva". Y por otro lado, Bustince apunta la sostenibilidad. "Como los chinos no tenían acceso a los grandes chips de última generación, han utilizado 10.000 tarjetas antiguas, que supone un consumo bastante menor de energía y además han optimizado todos los recursos.

Humberto Bustince asegura que "En esta guerra Europa está desaparecida, No sólo se debe legislar, se deben crear herramientas propias y potenciar muchísimo la investigación".

En cuanto a las diferencias entre ChatGPT y DeepSeek señala Bustince que, a nivel usuario, no se distinguen demasiado. El problema que nos encontramos en la IA china es que tiene temas "capados" de entrada, no va a contestar a temas políticos, "hay mucho sesgo político en la herramienta que han presentado los chinos". En cualquier caso, el catedrático de la UPNA asegura que, "se use la que se use, lo que es cierto es que ayuda muchísimo".