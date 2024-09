"Exopía" nos lleva a los campos de refugiados griegos a través de la mirada de cinco voluntarios navarros

Esta tarde se estrena en Golem Yamaguchi “Exopía”, la película documental sobre el drama que viven los refugiados en Grecia, rodada por un equipo de cinco voluntarios navarros dirigido por Aritz Gorostiaga, con quien hemos podido hablar hoy en “Más de uno Pamplona”. También nos ha acompañado David Moreno, ‘Lobito’, cantante del grupo Muxutrock, que fue una de las personas que viajó a Quíos, Atenas y Lesbos del 29 de abril al 7 de mayo del año pasado.

Lobito nos ha contado el origen del proyecto en las conversaciones mantenidas a raíz de la colaboración entre el grupo de rock Muxutrock y voluntarias de Zaporeak durante la realización de varios conciertos solidarios a favor de la ONG. Ahí surge la inquietud de ir a Grecia y comprobar in situ lo que está ocurriendo allí con las personas refugiadas.

Además de contar el drama que se vive allí, se muestra la labor que realizan las diferentes ONG´s que trabajan en el terreno: Zaporeak, SOS Refugiados y Help Your Neighbour. Aparecen también diferentes testimonios de otras organizaciones como Yoga and Sport for Refugees, When We Band Together, InterSOS…

“Exopía” se exhibirá desde hoy y durante una semana, hasta el jueves 19 inclusive, en sesiones de 18.20h y 20.25h, en los cines Golem Yamaguchi. Los fondos que se recauden con las proyecciones se destinarán a algunas de las organizaciones que desempeñan su labor en los campos de refugiados griegos.