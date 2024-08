Un estudio de Navarrabiomed identifica un mecanismo de resistencia a la inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón

El equipo de investigación de la Unidad de Oncoinmunología de Navarrabiomed ha descubierto uno de los mecanismos clave que causan resistencia al tratamiento de inmunoterapia del cáncer de pulmón. Utilizando técnicas avanzadas, se han examinado muestras de pacientes, células cancerosas y tratamientos en ratones. La investigación ha desvelado cómo dos moléculas llamadas PD-1 y LAG-3 inhiben las funciones de las defensas en los pacientes con cáncer haciendo que no respondan al tratamiento. Es importante destacar que aproximadamente en el 80% de los pacientes sometidos a tratamientos de inmunoterapia, esta terapia no funciona.

Nuevos tratamientos

Esta investigación se enmarca en el trabajo doctoral de la investigadora de Oncoinmunología de Navarrabiomed, Luisa Chocarro. En Onda Cero Chocarro ha incidido en que "gracias a este hallazgo, se podrán desarrollar nuevos tratamientos que podrían beneficiar a estos pacientes que, hasta ahora, no obtenían resultados favorables con la inmunoterapia". El estudio, además, ha sido publicado recientemente en la revista internacional EMBO Molecular Medicine. La inmunoterapia contra el cáncer es un tipo de tratamiento que activa las defensas del paciente (sistema inmunitario) para que eliminen al tumor. Sin embargo, un 80% pacientes que reciben este tipo de tratamiento no responden de manera positiva porque las defensas de los pacientes (linfocitos T) "no funcionan correctamente para destruir al tumor ocasionando graves problemas clínicos".

Análisis diferentes tipos cáncer

La investigación realizada por Navarrabiomed identifica los mecanismos que hacen que los linfocitos de pacientes con cáncer no funcionen bien. Estos mecanismos están relacionados con las moléculas PD-1 y LAG-3, que bloquean la capacidad de los linfocitos T para destruir las células tumorales. Este hallazgo es importante porque hasta ahora se desconocían estos detalles moleculares. Para llevar a cabo esta investigación, se analizaron datos de más de 40 tipos de cáncer diferentes, "lo que aporta un gran valor médico y científico". Esto ha permitido identificar nuevas vías de investigación a nuevos tratamientos "que mejoren los actuales combinándolos con otros fármacos".

Trabajo colaborativo

El trabajo del equipo de Oncoinmunología se ha realizado en estrecha colaboración con el servicio científico-técnico de Proteómica del mismo centro y el servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra, ambas entidades forman parte del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra; también ha participado la empresa Crescendo Biologics. Además, ha sido posible gracias a la financiación de la Asociación Española Contra el Cáncer, del Instituto de Salud Carlos III, del Gobierno de Navarra y de la Unión Europea.