Enrique Ducun: "Los votos negativos a las cuentas y el presupuesto indican que la gente se preocupa"

Una Asamblea de compromisarios elegidos en 2020 con listas de socios mayoritariamente afines a la Junta Directiva aprobó el ejercicio económico de la temporada 22-23 -con 5,1 millones de euros de pérdidas después de impuestos y más de 7 millones antes de impuestos- con un 20 por ciento de votos en contra. El presupuesto fue aprobado con el 71 por ciento de votos a favor de los 259 asistentes, lo que supone la cifra más baja de votos de los últimos años. El total de compromisarios del Club es de 439, por lo que solo asistió el 59 por ciento de los mismos.

Hubo reclamaciones por parte de diferentes socios los días previos a la Asamblea por considerar que había habido socios no asistentes a diversas asambleas que debían haber perdido ya su condición de compromisarios según los estatutos aprobados en 2021. La causa de que no hayan corrido las listas es que no se puede aplicar a una Asamblea elegida en 2020 una modificación estatutaria de 2021. Por lo tanto hasta marzo de 2025, cuando se elegirá la próxima, solo se pierde la condición de compromisario por renuncia o dimisión del socio en cuestión.

Todos estos aspectos se comentan en el programa Onda Deportiva con Javier Saralegui charlando con el compromisario Enrique Ducun, que intervino de manera activa en la Asamblea exponiendo sus dudas sobre la gestión económica de la entidad. Ducun muestra su satisfacción por la mayor participación de los compromisarios en la Asamblea y por el tono en que transcurrió la misma.