David Campión: "El descuento de las villavesas se mantendrá hasta la celebración del órgano permanente de la Mancomunidad"

Navarra, al igual que el resto de CCAA, sufrirá las consecuencias del rechazo en el Congreso de los Diputados del llamado decreto Ómnibus que contenía, entre otras medidas, las ayudas para mantener los descuentos al transporte. En el caso de las villavesas se seguirá aplicando la misma rebaja, por lo menos una semana más. La ayuda que da el Gobierno de Navarra para estos descuentos en el transporte urbano está ligada al Real Decreto nacional, por lo que al decaer este, decae la ayuda. En el caso de la comarca de Pamplona la Mancomunidad, que abarca a varios ayuntamientos, debe coordinarse para ver cómo aprueba el cambio tarifario

Descuentos villavesas

El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, ha asegurado en Más de Uno Pamplona que "en el caso de las villavesas se seguirá aplicando la misma rebaja, por lo menos una semana más, hasta la celebración del órgano permanente de la Mancomunidad. Será ahí donde los grupos deberán decidir los pasos a dar. En cualquier caso, sin la subvención por parte del Gobierno de Navarra y el Gobierno de España es muy complicado que podamos asumirlo por un periodo más prolongado". Hasta la semana próxima, que será cuando se reúna el órgano director de la entidad mancomunada, será la propia institución quien asuma ese coste a cargo del déficit de sus cuentas.

Decepción en pensionistas

Los pensionistas son también parte de los damnificados por la no aprobación de este decreto. La subida de las pensiones en un 6% se mantiene en la nómina de enero, si bien bajarán en febrero Una medida que afecta a más de 12 millones y medio de pensionistas. Este colectivo censura, en palabras del secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Javier Ordoñez, que "los políticos sigan en sus guerras y miren para otro lado cuando hay personas que lo necesitan" Ordoñez ha anunciado en Onda Cero que "los pensionistas no nos quedaremos quietos" y "saldremos a la calle" para denunciarlo. Confían, no obstante, en que la situación no acabe así y el asunto "se revierta y se resuelva" en una próxima negociación de los partidos políticos.

Reproches clase política

Ambas medidas, incluidas en el Real Decreto Ley, no salieron adelante por la falta de apoyos del Gobierno de España que no obtuvo finalmente el respaldo de Junts Per Cataluña en el Congreso de los Diputados. Hoy los socios de gobierno en Navarra y las formaciones de la oposición se han echado en cara la no aprobación de la subida de las pensiones y de las ayudas al transporte. Ambas partes se responsabilizaban unos a otros, en el pleno del Parlamento de Navarra, del daño generado a los ciudadanos. El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha tildado de "actitud irresponsable de UPN, PP y VOX", mientras que éstas formaciones han acusado al Gobierno de "mezclar todo y no buscar el beneficio de los ciudadanos" y han calificado de "miserable" la actitud de los Gobiernos de Navarra y España por culpar a la oposición