Cristina Ibarrola: "Paralizamos el parking de la calle Sangüesa porque nos importa la visión ciudadana"

En respuesta a los medios de comunicación, durante una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local de este lunes, Ibarrola ha incidido en que "van a insistir para estar con los grupos municipales, para que den su visión y hagamos las preguntas definitivas". "Yo lo que no voy a compartir en ningún momento por parte de nadie es que diga que preguntar a los ciudadanos no está bien. Porque me parece algo inaudito. La participación ciudadana es algo que hay que defender, entiendo que siempre", ha reivindicado.

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, afirma que "hasta ahora no han recibido ningún cambio ni ninguna modificación" por parte de los grupos municipales en las preguntas planteadas para la consulta sobre el parking de la calle Sangüesa. Un proceso que sigue abierto a las aportaciones de los grupos, con quienes pretende reunirse este mismo lunes.

La participación ciudadana es algo que hay que defender, entiendo que siempre

"Se hizo una propuesta en comisión a los diferentes grupos municipales con unas preguntas que estaban abiertas a consideraciones por parte de los grupos antes de ser definitivas, una propuesta técnica. Hasta ahora no hemos recibido ningún cambio ni ninguna modificación, pero a lo largo de esta mañana vamos a intentar estar con los diferentes grupos para sus aportaciones", ha indicado.

Tras señalar que "ya dimos las explicaciones pertinentes del porqué de momento se hizo una paralización del parking", la alcaldesa ha asegurado que "nos interesa saber la visión de la mayor parte de los ciudadanos, y en ese sentido, preguntar siempre está bien".

"Tener la oportunidad de cambiar las preguntas y no hacerlo, desde luego es bastante incompatible con decir que las preguntas están dirigidas. Yo no necesitaba hacer ninguna consulta ciudadana si hubiera querido hacer ese parking sí o sí, porque no había nada que lo impidiera. Y lo paralizamos porque nos importa de verdad saber cuál es la visión de los ciudadanos", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que estamos "abiertos" y que "ya veremos cómo quedan las preguntas definitivas". "Lo que no vamos a hacer es no preguntar porque alguien ahora se empeñe en que solo le importa lo que opinan ciertos sectores, ciertos ámbitos", ha añadido.