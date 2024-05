Florencio Roselló: "No tengo miedo de abordar los problemas y dificultades de la Iglesia"

Florencio Roselló tomó el mando de la archidiócesis de Pamplona y Tudela el pasado mes de enero. Y en Onda Cero Navarra ha destacado retos a futuro y también a los que se enfrenta la Iglesia actualmente.

Falta de sacerdotes

Uno de los principales problemas que abarca la Iglesia Navarra es la falta de sacerdotes en las parroquias, problema que viene ligado de la falta de vocación en los jóvenes. Florencio Roselló recuerda que "hemos trabajado en acercarnos a los jóvenes, pero tal vez no hemos acertado". "Falta vocación entre los jóvenes, pero es una falta de compromiso a largo plazo, es un asunto a nivel social. Las decisiones a largo plazo cuestan más". Este es un aspecto que influye de forma directa a la Iglesia, así como la edad de aquellos sacerdotes que están actualmente en las parroquias que debido a su edad ya no pueden aportar lo mismo que hace unos años.

Abuso sexual en el seno de la Iglesia

El arzobispo de Pamplona destaca que "los abusos han hecho mucho daño, primero a la propia víctima, y luego todo eso ha repercutido Iglesia; que ha perdido ese reconocimiento que pudo tener en su día". Abusos que han generado que la sociedad se distancie de la institución y la rechace.

Roselló fue quien decidió integrar a la iglesia en la Comisión de reconocimiento de las víctimas de abusos, dando así un paso más para admitir que la Iglesia ha tomado decisiones erróneas entorno a ese asunto. "Ya era el momento de dar el paso y formar parte de esa Comisión, en este tema vamos a colaborar todo lo que podamos". Florencio Roselló reconocía que hay que ser justos con las víctimas, "hace cuarenta años estos casos se intentaban tapar y ocultar. Nos ha costado reconocer mucho los hechos".

Cinco motivos por los que Roselló integró a la Iglesia en la Comisión

"Yo no tengo miedo".

"Me gusta la transparencia, cuanto más transparentes somos, somos más creíbles".

"Quiero saber lo que se dice en esa Comisión".

"Yo también quiero opinar".

"Entramos con libertad y nos podemos ir con libertad".

Capellán de la prisión de Castellón

En su etapa como capellán en la prisión de Castellón el arzobispo de Pamplona Florencio Roselló trató con presos de ETA, y explicaba hoy en Más de Uno Pamplona que el trato era como con el resto de presos, "nunca he hecho diferencia entre unos presos y otros independientemente de que perteneciesen a la ETA". "Con quien he podido profundizar más hemos dialogado mucho sobre el daño que han causado, y en algún caso sí que han sido conscientes". Desde los micrófonos de Onda Cero Navarra el arzobispo daba gracias a Dios por que los ataques de ETA cesaran, y agradecía también el encuentro con un preso que reconoció los hechos y se mostraba dispuesto a pedir perdón. "Me dijo que el día que saliese a la calle merecía ser escupido y apedreado por por el daño que había causado".