Carlos Ayerra: "¿Usted diría que es un abuso sexual igual una violación que hacer una caricia en la cara?"

El Arzobispado de Pamplona y Tudela ha registrado desde 2007 una decena de denuncias por casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, año en el que Francisco Pérez accedió al cargo de Arzobispo de la capital navarra.

Según datos facilitados en rueda de prensa por el Vicario Judicial, Carlos Ayerra, tras la insistencia en las preguntas de los periodistas, de esos diez casos de los que "tiene constancia", tan solo tres han llegado a la jurisdicción civil. Los otros siete han tomado lavía eclesiástica, regida por el Derecho Canónico.

En ningún caso de los diez mencionados, se ha llegado a la expulsión del denunciado. En algunos ha habido un "acuerdo administrativo", en el que "se tomaron diferentes medidas en función de la gravedad del hecho", antes se adopta la "medida cautelar" de apartar del servicio al denunciado. Ayerra ha asegurado, en cualquier caso, que "se han aplicado las medidas oportunas en cada caso concreto".

El Vicario Judicial ha lamentado que al ser una rueda de prensa sobre "el día de la Iglesia diocesana, que se celebrará el 12 de noviembre", no disponía de los datos exactos por los que era preguntado. Pero sí que ha remarcado que son tres los casos de denuncia de abusos que han sido notificados a la jurisdicción civil, los cuales "están con sentencia".

Respecto a los siete casos restantes registrados desde 2007 y que no han sido comunicados, sino que se han sometido a una suerte de juicio interno, Ayerra ha señalado que no han tomado otro camino "porque no han querido los interesados, las víctimas, que no querían saber nada de la justicia civil".

El caso es que, según le ha espetado uno de los periodistas, "la justicia penal puede perseguir los delitos cometidos", ya que se entiende que se habla de diez casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Sin embargo, ante esta premisa el Vicario Judicial ha preguntado a la sala: "¿Qué es un delito? ¿Qué es un abuso sexual?".

Ante la pregunta lanzada al aire por el clérigo, se le ha pedido "una definición del delito", algo a lo que se ha negado asegurando que "no tiene por qué definir ese delito". Ayerra ha insistido asimismo que "no lo pone en duda, pero que se podría matizar", de hecho ha preguntado a los periodistas presentes si dirían que "es un abuso sexual igual una violación que una caricia en la cara", a lo que al ser replicado por el concepto del consentimiento no ha respondido.