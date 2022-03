Así funciona la oficina de atención a los refugiados de Ucrania en Navarra

Allí se están dirigiendo ya ucranianos y extranjeros recién llegados de aquel país y también navarros que quieren ofrecer ayuda, principalmente en forma de viviendas disponibles.

Si los refugiados no tienen alojamiento la oficina les pone en contacto con entidades que se lo proporcionan, como Cruz Roja. De momento no hay ayudas económicas para hospedajes o manutención, pero sí está establecido ya quién podrá optar al estatus de “protección temporal”, que serán los residentes en Ucrania llegados antes del 24 de febrero y los ucranianos que estaban en España en situación irregular en esa fecha, porque no pueden regresar a su país.

Mientras el Ministerio organiza la manera de pedir el estatus los refugiados constan los tres primeros meses como turistas. Eso les permite acceder al sistema sanitario a través de Urgencias y escolarizar de manera inmediata a los menores de edad.

Es conveniente que los refugiados vayan a la oficina, donde hay intérpretes, y ayuda estar empadronado para facilitar un centro escolar y, llegado el momento, un centro de salud. El empadronamiento debe ser autorizado por el propietario de la vivienda.

Si al acudir a Urgencias se les emite factura hay que ponerse en contacto con la oficina, cuyo horario de atención presencial es de 8 y media a 5 y media.

Se puede llamar al 848 42 19 71 y al 620 06 36 62, que admite whatsapps. El correo electrónico es emergencia.ucrania@navarra.es