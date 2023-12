Archivado el caso Davalor por una cuestión de plazos

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona va a archivar la causa abierta por el denominado 'caso Davalor' decretando el fin de la investigación por una cuestión de plazos. En la resolución, que puede ser recurrida, la magistrada María Luisa Corbacho, considera que ha transcurrido el plazo de 12 meses previsto en la ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar la prórroga de la investigación judicial.

El citado caso se inició a raíz de la concesión por parte de la empresa pública Sodena de varias ayudas, en torno a 2,6 millones de euros, a la empresa Davalor, que acabó finalmente en concurso de acreedores. Los hechos tuvieron lugar durante el mandato de Uxue Barkos (2015-2019) en el Gobierno de Navarra, donde ejercía como vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, que dimitía en la legislatura siguiente por estos hechos que llevó a los tribunales UPN.

Plazos

El Tribunal Supremo acordó la incoación de las diligencias el 21 de enero de 2021 y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, que recibió la causa el 9 de marzo de ese año, dictó la prórroga de la investigación el 18 de febrero de 2022. La magistrada, que estima el recurso interpuesto por los investigados, considera que el día en que comenzó a correr el plazo de los 12 meses previstos en la ley fue el 21 de enero, puesto que el procedimiento abierto por el Tribunal Supremo es el mismo que el que luego se siguió en Pamplona.

En su exposición de motivos sostiene que "no se trata por tanto de un procedimiento distinto, acumulado al anterior, ni de una pieza separada, sino de la sucesión de aquél, lo que es esencial para determinar el día en que se inicia la investigación judicial". Dia en que sostiene la magistrada en el auto, "comienza a correr el plazo de los 12 meses, sin que el hecho de que el Tribunal Supremo, por haber perdido el querellado la condición de aforado quedara sin competencia suponga que el auto dictado por el mismo, el 21 de enero no lleve aparejado tal efecto, pues es tal pérdida de competencia del primero y la asunción de la misma por el segundo de tal competencia lo que se resuelve en todas las inhibiciones y para tales casos, como he referido, es unánime el criterio jurisprudencial que señala que el dies a quo vendrá determinado por la fecha en que se dicta el auto que incoa el procedimiento por el primero de los juzgados".

A este respecto, la magistrada señala que no fue hasta el 9 de febrero de 2022 cuando, de oficio, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona dio traslado a las partes para que informasen sobre la prórroga de la causa, que se acordó mediante auto dictado el 18 de febrero. Por tanto, según reitera, se había "excedido el plazo" exigido por la ley. Por este motivo, la magistrada constata la falta de validez de las diligencias que se hayan acordado en las resoluciones posteriores a tal fecha, no así de las diligencias que, acordadas con anterioridad al mismo se hayan recibido o practicado posteriormente.

Declaración investigados

Respecto a las declaraciones de los investigados, que se iban a llevar a cabo la próxima semana, en concreto la del ex consejero Manu Ayerdi el próximo 19 de diciembre, la magistrada concluye que, "efectivamente, no habiéndose acordado antes del 21 de enero de 2022 tomar declaración a persona alguna en calidad de investigado no se puede, transcurrida dicha fecha, acordar la misma, pues, como se ha dicho, tal límite es infranqueable, careciendo de validez las acordadas posteriormente, por lo que procede dejar sin efecto las citaciones realizadas a tal fin".

Hechos investigados

Los hechos se remontan a la legislatura 2015/2019 cuando el vicepresidente y consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, que ejercía como presidente del consejo de administración de SODENA, acordó conceder un préstamo de un millón de euros a la empresa Davalor Salud. Posteriormente, entre los años 2015 y 2017, se volvieron a conceder cinco nuevos prestamos que ascendieron a 2,6 millones de euros. En sede parlamentaria, donde se desarrolló una comisión de investigación, Ayerdi sostuvo que actuó obedeciendo a “una corazonada” y que fue una decisión de “carácter totalmente personal”. Atendiendo a estos hechos UPN llevó la causa que actualmente se archiva a los tribunales.

UPN estudia recurso

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado "un posible error judicial en el cómputo de plazos" en la instrucción del 'caso Davalor', por lo que "podría quedar impune lo que puede ser un grave caso de corrupción en Navarra". En ese sentido ha señalado que a la formación regionalista le parece "inadmisible" y anuncia que van a estudiar "las posibilidades de recurso para que continúe la instrucción y sea revocado este archivo".