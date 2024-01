Amaya Amatriain: "El control de acceso es un escudo protector para los menores de edad y para las personas autoprohibidas"

Hoy hemos hablado en Onda Cero con Amaya Amatriain, una de las psicólogas de Aralar, la Asociación de Ayuda y Prevención de la Ludopatía en Navarra, a propósito de las novedades que plantea el Reglamento del Juego de Navarra, que será aprobado próximamente por el Gobierno de Navarra y del que se informó el viernes en el Consejo del Juego, en el que participa Aralar.

Este reglamento establece el control de acceso a locales de juego y a máquinas de apuestas deportivas y fija un plazo máximo de 9 meses para que esta medida sea efectiva en Navarra, ya está incorporada en la mayoría de las comunidades. En ambos supuestos, se comprobará la identidad de las personas, el método más común es el sistema de reconocimiento facial. En el caso de las personas que se hayan autoprohibido, así como en los menores de edad, no podrán acceder al local o la máquina no se activará. En este último caso, además, una vez finalizada una partida y, durante el tiempo que no esté siendo utilizada, la máquina permanecerá desactivada sin emitir estímulos sonoros, visuales o lumínicos.

Estas medidas, para Aralar, son un escudo protector especialmente, señala Amaya Amatriain, para esos dos grupos, muy vulnerables, las personas autoprohibidas, en tono a 725 en Navarra, y menores de edad. Según datos de prevalencia en el ámbito estatal, la ludopatía afectaría a alrededor de 2.500 personas en Navarra. Señalan que el juego de azar es una actividad muy normalizada en nuestra sociedad, pero es una práctica de mucho riesgo, especialmente entre las personas más jóvenes, que lo están incorporando como parte de su ocio. La edad de inicio al juego con dinero en España está en torno a los 15 años y uno de cada cinco menores con edades comprendidas entre los 14 y 18 años ha jugado con dinero. Amatriain ha señalado que preocupa especialmente el fenómeno de las apuestas deportivas entre la gente joven. En el 66% de los casos atendidos por Aralar en 2023 éste ha sido el principal problema de juego.

Otros aspectos que desde Aralar ven con buenos ojos es la reducción de horario hasta las 0.30 h de los locales de juego y de apuestas, así como el hecho de que las empresas de juego tengan que crear un plan de medidas en relación a los efectos perjudiciales que pueda producir el juego en el plazo de 6 meses, y ofrecer a su personal formación relacionada con las prácticas de juego responsable y la prevención del juego problemático y patológico. Deberán ofrecer, así mismo, información, en un lugar visible sobre dónde acudir en caso de tener un problema de ludopatía y difundir las campañas de sensibilización sobre la adicción que realice el Gobierno de Navarra. Las empresas de juego tendrán que ofrecer a las personas jugadoras la posibilidad de establecer voluntariamente límites a sus depósitos y no podrán concederles préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito , ni bonificaciones, partidas gratuitas o elementos canjeables por dinero. Tampoco podrán publicitar productos financieros para la obtención de créditos o préstamos, préstamos que, alertan desde la asociación, en muchas ocasiones se conceden con intereses abusivos.

Desde Aralar señalan que todas las medidas de protección y prevención que se puedan adoptar son pocas ya que consideran que el juego destruye vidas, las de quienes desarrollan un problema de adición y de su entorno. Y eso tiene un coste personal y social que se puede evitar.