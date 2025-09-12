Álvaro Bañón: "Es muy preocupante que el número de funcionarios supere al de autónomos en Navarra"

Navarra es una de las cuatro comunidades que tiene más funcionarios que trabajadores autonómos. El número de empleados públicos ha crecido desde los 32.385 de hace diez años a los 48.504 actuales, incrementándose un 50%.

En este periodo el número de autónomos ha bajado un 1,11%. Desde Institución Futuro Álvaro Bañón cree que el aumento de funcionarios no está justificado por el incremento de población en el periodo, que ha sido de un 4,9%, ni se da un mejor servicio, con una burocracia digital y una mala organización del trabajo que exaspera a los ciudadanos. "Es muy preocupante, por un lado por que los autónomos no crezcan, pero sobre todo lo que llama la atención es el crecimiento de los empleados públicos, que es espectacular desde el año 2015".

El elevado número de empleados públicos en una autonomía de 700.000 habitantes puede tener graves consecuencias, según Bañón, si llega otro periodo de crisis económica: "La Administración no se puede hacer pequeña. Las empresas desgraciadamente nos hacemos pequeñas cuando las cosas van regular, pero si vienen mal dadas nos quedaremos con estos 48.000 empleados públicos, con unas condiciones salariales muy buenas, porque lo han negociado bien, y nos quedaremos con un coste estructural brutal".