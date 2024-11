Alfonso Ramírez: "Que la persona que se asocie no tenga más opciones que el que no lo haga"

Osasuna tiene 1.674 socios candidatos a formar parte de la Asamblea de compromisarios. El número de plazas total está entre 620 y 650, dependiendo de cuántos socios de los cien más antiguos quieran adquirir esta condición. El resto se elegirá por primera vez por sorteo para evitar una asamblea dirigida o que un solo grupo logre el control de los compromisarios, como ha pasado hasta ahora con la Junta Directiva. Alfonso Ramírez es el Presidente de la Junta Electoral: "Hemos querido quitar la incertidumbre y las sospechas. Entiendo que haya quien tenga dudas allá donde entre la informática, pero nosotros hemos intentado hacer un proceso que refleje esa seguridad en que va a funcionar el sistema de sorteo aleatorio".

Respecto a si el nuevo sistema por sorteo entre los candidatos en lugar de por votación como se ha realizado hasta ahora, Alfonso Ramírez es claro: "Era una figura muy habitual la persona que esperaba a la entrada de las votaciones a pedir su voto a cambio del de otra persona y viceversa. ¿Qué sistema es mejor? No lo sé. Nosotros hemos querido buscar en el sorteo la justicia de intentar que aquel que se asocie con otros no tenga más opciones que aquel que no se asocie con nadie".