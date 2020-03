Los servicios de prevención piden una prestación especial para los trabajadores con factores de riesgo

El Instituto de Salud Pública y Laboral de navarra ha encargado a los servicios de prevención el cometido de controlar los contactos estrechos de los trabajadores afectados por el coronavirus.

El instituto comunicará los nuevos casos de infección a los servicios de prevención y a partir de ahí son ellos los que se encargan del seguimiento. Nuria Melón, responsable sanitaria de Gesinor servicio de prevención, explica que las empresas tienen que "llamar al servicio" si hay un positivo, les tienen que "pasar un listado de los trabajadores que han podido estar a menos de dos metros en contacto con el positivo" y se les manda casa. De la misma manera, advierte que "es un aislamiento preventivo, no quiere decir que estén infectados".

Estos trabajadores "tendrán acceso, de manera excepcional, a la prestación de la Seguridad Social, como accidente laboral". Pero no ocurre lo mismo con los trabajadores no infectados, pero de riesgo. "Si no se puede adaptar el puesto de trabajo o reubicarlo", recomiendan que el trabajador se quede en casa. Pero, según le han informado al Servicio de Prevención, "esta situación no se encuentra contemplada entre las prestaciones del sistema de seguridad social", por lo que "si el empresario decide dar este permiso debe negociar con la representación sindical o con el propio trabajador en qué situación administrativa o legal se queda".