López-Goñi: "La administración debe asegurar el mantenimiento del sistema sanitario y sistemas de detección y control de posibles brotes"

"El virus no va a desaparecer de nuestras vidas", es una de las afirmaciones del microbiólogo de la Universidad de Navarra, Ignacio López-Goñi. Ahora mismo "salvar la vida y el medio de vida" es el objetivo según explica, a la vez que reconoce que al no habernos enfrentado nunca a una situación de este tipo es muy complicado saber si las decisiones que se están tomando son las mejores. Sí que ve claro que "no podemos estar confinados hasta diciembre", por lo que cree que "habrá que combinar medidas de relajación con medidas de vigilancia", y es que en su opinión "es muy probable que pueda haber brotes". Asegura que se ha parado "el tsunami", pero no se puede esperar a que llegue la vacuna, ya que "puede tardar un año y medio o más".

López-Goñi insiste en que la situación de desescalada no debe hacer perder la conciencia sobre la situación real y cree que "tiene que se como está siendo, secuencial, poco a poco, reevaluable y asimétrica". Los geles, las mascarilas y los guantes van a pasar a formar parte de nuestra vida, y es que la llamada "nueva normalidad" va a tardar mucho en llegar.

Los ciudadanos están cumpliendo con su parte, adoptar medidas de higiene, seguridad y de confinamiento por lo que López-Goñi también cree que se pueden exigir ciertas cosas a las administraciones. "La administración debe asegurar el mantenimiento del sistema sanitario y sistemas de detección y control de posibles brotes", apuntilla. No se pueden repetir errores del pasado, "no cabe la posibilidad de no estar preparados ante lo que pueda venir", lo que incluye al Sistema Sanitario como al material.

Precisamente sobre el uso del material y las mascarillas se le ha preguntado en Más de uno Pamplona al microbiólogo, que insiste en la distinción entre las de quirófano y las fpp2. Unas permiten no contagiar y las otras también no ser contagiado. Aunque subraya que su uso "no nos puede llevar a relajarnos en otras medidas como el lavado de manos, que sigue siendo fundamental, no nos puede dar la falsa sensación de seguridad".

Asimismo, se acerca el verano, por lo que desde los más pequeños hasta los más mayores miran con anhelo a las piscinas. En ese sentido, López-Goñi manda un mensaje de tranquilidad: "Se ha visto que el virus se inactiva fácilmente con la lejía, el cloro, con concentraciones de alcohol, agua y jabón, es muy probable que en las piscinas bien saneadas con cloro no haya ningún problema, obviamente con las precauciones de que si uno está enfermo y está mal no puede bañarse".