‘Ellas Cuentan’: reconocimiento a cuatro mujeres con grandes historias de lucha

Silvia Declara es la segunda seleccionada en esta misma categoría, y madre de Julen, un niño con una enfermedad rara de la que solo se conocen 35 casos en nuestro país y que no tiene cura. Reconoce que cuando vio que comenzaba la II Edición de ‘Ellas Cuentan’ fue como un impulso para quitarse la pesada mochila que llevaba en silencio. “He sobrellevado una carga tremenda durante estos tres años tan duros de aprendizaje, de lucha constante, de idas y venidas al hospital, pero también de mucho amor y de adquirir unos valores, que solo adquieres cuando convives con la discapacidad y con una enfermedad rara que, a día de hoy, no tiene cura. A los tres meses nos dijeron que nuestro bebé tenía un síndrome llamado STXPB1; desde ese momento supe que mi vida ya no sería como la de antes”, afirma Silvia.

El apoyo económico que recibirá, gracias a esta iniciativa solidaria, lo destinará “a terapias para que Julen consiga ser lo más independiente posible, porque, a día de hoy, es un niño 100% dependiente de mí”. Hidroterapia, fisioterapia neurológica, logopedia y terapia ocupacional ayudarán a Julen a seguir progresando. “Él irá marcando el ritmo y, sin duda, abriendo camino”, confirma Silvia.

Segunda Edición

La comunidad del Club de Malasmadres cierra la II Edición de la acción solidaria ‘Ellas Cuentan’ con el reconocimiento a cuatro mujeres con grandes historias de lucha. La iniciativa, lanzada en 2021 por el Club de Malasmadres y Cinfa, da voz a mujeres que se enfrentan a diferentes situaciones vitales: la enfermedad de un hijo o hija y el reto de afrontar su propia enfermedad o discapacidad. En esta segunda edición, 335 mujeres de toda España han compartido sus historias de vida y han contado con el apoyo de la comunidad con más de 90.500 votos.

Las cuatro mujeres seleccionadas, que recibirán una aportación económica por parte de Cinfa de 3.000 euros cada una destinada a mejorar su calidad de vida, son Esther Portillo (Toledo) y Marta Cucurella (de Sabadell, Barcelona) reconocidas en la categoría ‘Mujeres que conviven con una enfermedad o discapacidad’, y Lydia Lorenzo (Barcelona) y Silvia Declara (Cáceres), en la categoría ‘Madres cuidadoras de niños y niñas con enfermedades o necesidades especiales’.