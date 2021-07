Riesgo de "quinta ola" a finales julio debido a una subepidemia en la población más joven sin vacunar

El último informe del profesor Antonio Guirao para el Instituto de Salud Carlos III advierte de que la previsión de vacunar a la franja de 12 a 29 años en agosto podría llegar tarde.

Según Guirao, durante junio la epidemia ha pasado de una fase de estancamiento a una nueva fase de crecimiento. Hasta mitad de mes, el número reproductivo osciló entre 0.85 y 0.95, con un descenso muy lento de la curva de contagios, menor del que debería haberse producido para llegar al verano con IA-14 (incidencia acumulada en 14 días cada 100 mil habitantes) por debajo de 50. Actualmente, el número reproductivo ha subido hasta situarse en el intervalo de 1.1 a 1.2, lo que significa un período de duplicación de entre 3 y 5 semanas.

Si esta tendencia se consolida, a final de julio se podrían dar entre 10.000 y 15.000 contagios diarios en España, incluso teniendo en cuenta la vacunación.

El actual repunte ocurre a pesar del avance de la vacunación por varios motivos: hay muchos grupos de población todavía sin vacunar, especialmente los de menor edad; la vacunación en el grupo de 60 a 69 años todavía está muy retrasada; y la eficacia de las vacunas no es del 100%. La entrada en escena de la variante Delta sería un factor adicional como se discutirá después.

Guirao recuerda en su informe que en España se produjo una cuarta ola entre mediados de marzo y mediados de mayo, en acuerdo con las predicciones que anunciamos en informes previos. Aunque esta ola no ha sido tan intensa como las anteriores, ha dejado más de 400.000 contagios (nuestra estimación con el modelo fue de aproximadamente medio millón) y más de 6.000 fallecidos.