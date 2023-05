La patronal CROEM pide a los partidos que se mojen con el trasvase Tajo-Segura

El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), José María Albarracín, ha considerado que hay "agua de sobra" en España para corregir el desequilibrio hídrico y ha demandado a los partidos que "se mojen" en torno a la defensa del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que ha definido como "intocable" para el tejido empresarial de la Región.

Ésta es una de las 16 exigencias que el empresariado de la Región ha reunido en un documento titulado '2023-2027: Una legislatura para seguir ganando en crecimiento económico y bienestar social', que trasladará en próximos días a las formaciones que concurren a los comicios municipales y autonómicos, con el objetivo de "exigir un compromiso a la hora de ejecutar las políticas encaminadas a la construcción de una región más cohesionada y competitiva".

En una rueda de prensa junto a empresarios de la Región, Albarracín ha indicado que los miembros de la patronal no entienden que "no haya unanimidad" en la defensa del trasvase y en el hecho de que "el agua que sobra en otras partes de España no venga al Levante", al tiempo que ha exigido "unidad de acción" por parte de los partidos y la puesta en marcha de un plan hidrológico nacional que "equilibre la situación entre la España seca y la España húmeda".

"En pleno siglo XXI no se puede seguir diciendo que en este país hay desequilibrios hidrológicos, cuando hay agua de sobra, por falta de iniciativa y de acuerdo entre los partidos que alternativamente nos gobiernan", ha señalado, para manifestar que ahora, durante la campaña electoral, "volveremos a escuchar cantos de sirena" que, "salvo que exista voluntad y coraje", quedarán "en promesas incumplidas".

Ha criticado el "toma y daca" de las formaciones políticas, que ha tildado de "agotador", tanto en el asunto del agua como en otros fundamentales para la Región, y ha dicho "basta" a la política únicamente basada en la lucha ideológica, porque, según ha precisado, para los empresarios "el interés general no tiene color político".

Otra de las demandas planteadas por CROEM es la importancia del "respeto" al diálogo social y al papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales, así como a la Ley de Participación Institucional, según ha explicado Albarracín, para quien otro de los puntos fundamentales de cara a la próxima legislatura es la reforma del sistema de financiación autonómica.

Respecto a este asunto, ha insistido en que se trata de algo "insostenible" a lo que "ningún gobierno se ha atrevido a dar respuesta", pero sobre lo que hay que actuar porque es responsable de "gran parte de la deuda que acumula la Región", que es la comunidad autónoma "peor financiada" del país.

Avanzar en simplificación administrativa, pasando por la creación de un organismo autónomo en materia de medio ambiente y dotado de medios suficientes para agilizar "al máximo la tramitación" de proyectos e inversiones en la Región, es otra de las necesidades formuladas por el empresariado regional, como lo son la reducción de la presión fiscal y el "cumplimiento" de los plazos de pago a proveedores, que se ha "disparado" en el último año y medio, además del impulso de las energías renovables.

Del mismo modo, Albarracín ha hecho hincapié en la necesidad de captar inversiones de empresas foráneas y adaptar los planteamientos urbanísticos de los municipios de la Región a la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística.

En cuanto a la industria, CROEM ha planteado la creación de un plan industrial que "defina y marque los objetivos y prioridades para consolidar el sector e impulsar nuevos proyectos", e incidir en el impulso de las Zonas de Actividades Logísticas (de Murcia y Cartagena, con el fin de convertirlas en "uno de los polos logísticos más importantes del Sureste español".

"Y no vamos a renunciar bajo ningún concepto a la declaración de interés nacional del proyecto de El Gorguel, en Cartagena, que marcará un antes y un después en la historia de esta región", ha declarado Albarracín, quien ha solicitado además que el tercer carril de la A-7 no finalice en Alhama de Murcia, sino que llegue a Lorca y Puerto Lumbreras.

En materia de comercio, la patronal ha abogado por la disminución creciente de la presión fiscal sobre el sector y por el impulso de ecolíneas de crédito blandas y campañas promocionales diseñadas junto a los comerciantes.

Por otro lado, ha propuesto hacer la Administración pública "más eficiente" porque, a su juicio, está "excesivamente engordada". A este respecto, ha señalado que en España hay 3 millones de empleados públicos, 60.000 en la Región, una cantidad que, según ha comentado, "se puede reducir sustancialmente".

Triplicar el presupuesto de turismo

Albarracín ha apostado por "triplicar" el presupuesto destinado a Turismo hasta alcanzar los 50 millones de euros y abordar los "condicionantes" de la Región en materia de comunicaciones, como es el caso del AVE, para el que ha pedido "doblar frecuencias" y que la mayoría sean directas con la capital, de manera que cada viaje dure 2 horas y 35 minutos, aproximadamente.

En este sentido, para el dirigente de CROEM es aspecto fundamental que la Alta Velocidad llegue a Cartagena y Lorca y recuperar la conexión con Andalucía, perdida en los años 80.

Por su parte, del Aeropuerto Internacional de la Región ha precisado que "tiene un déficit de accesos que hace imposible su crecimiento", y ha reclamado la puesta en marcha de autobuses lanzadera, así como conectarlo con Madrid y Barcelona y con Marruecos y Ecuador, principales países de origen de la población inmigrante.

Otra de las propuestas es crear una consejería solo dedicada al turismo que cuente con las organizaciones empresariales más representativas a la hora de preparar planes estratégicos en relación con el turismo religioso, cultural, de salud, de costa y de congresos.

Mar Menor

Albarracín también se ha referido al Mar Menor, un "tesoro" que, ha dicho, la Región "no ha sabido cuidar" debido a "malas prácticas" en las que la responsabilidad "es compartida por todos".

"Hemos convertido una fuente de riqueza en fuente de conflictos y eso perjudica los intereses generales. No debemos maltratar este lugar único y de vital importancia para el desarrollo económico, medioambiental, social y cultural de la Región", ha comentado el presidente de CROEM, tras destacar de esta zona la presencia de "un sector agroalimentario tremendamente competitivo". Otras demandas son la apuesta por la economía circular, la inversión en formación, especialmente en modalidad dual, y la digitalización.

Tras detallar cada una de las necesidades expresadas en el documento, Albarracín ha instado a los partidos a que aclaren públicamente "si las apoyan o si se alejan de ellas".

Precisamente para dar cuenta de la materialización de las propuestas, CROEM creará un Observatorio de seguimiento del cumplimiento de los programas de las formaciones políticas. "Estamos cansados de escuchar cientos de compromisos en los que la gran mayoría han quedado en el cajón de sastre", ha comentado al respecto.