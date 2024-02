Ortuño reitera que la reforma de Ley del Mar Menor es una iniciativa parlamentaria que nada tiene que ver con el Gobierno

El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha confirmado que el borrador de la reforma de la Ley del Mar Menor presentada este jueves por el vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, es una "iniciativa parlamentaria de Vox" que se tramitará en la Asamblea Regional y que "nada tiene que ver" con el Ejecutivo autonómico.

Ortuño ha contestado de esta forma al ser preguntado por las declaraciones de Antelo, quien anunció que iba a presentar este jueves, en la reunión del Consejo de Gobierno, el borrador de la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor a sus socios del Ejecutivo regional.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por este asunto, Ortuño ha confirmado que, al acabar el encuentro, Antelo ha entregado a los miembros del Ejecutivo un documento que recoge el borrador de la modificación de la Ley del Mar Menor.

"Se trata de una proposición de ley, de una iniciativa parlamentaria de Vox y, por tanto, serán los grupos parlamentarios en la Asamblea los que tendrán que pronunciarse al respecto", según Ortuño, quien ha insistido en que, como iniciativa parlamentaria, no tiene "nada que ver" con el Gobierno regional.

No obstante, ha querido puntualizar que la postura del Partido Popular es "clara y sigue siendo la misma". "No vamos a dar ni un paso atrás en la protección y en la defensa del Mar Menor, y no vamos a aprobar ninguna modificación que suponga un retroceso en su protección", ha zanjado Ortuño, quien ha recordado que esta ha sido siempre la postura del PP.

"Evidentemente, Vox está legitimado para elaborar esta iniciativa parlamentaria en solitario pero, evidentemente, nosotros también estamos legitimados para posicionarnos como consideremos oportuno", ha matizado.

El portavoz del Gobierno murciano ha reconocido que Antelo ha presentado fotocopias de este documento al terminar el Consejo de Gobierno, por lo que no ha sido objeto de debate en la reunión. "Como ustedes comprenderán, no he tenido tiempo ni de leerlo ni de evaluarlo", ha señalado Ortuño.

En cualquier caso, ha insistido en que "es una iniciativa parlamentaria y es una proposición de ley", por lo que "serán los grupos parlamentarios los que tengan que pronunciarse al respecto".

"El gobierno que preside y dirige Fernando López Miras lo tiene claro y así lo ha manifestado desde el minuto uno", según Ortuño, quien ha ratificado que "nosotros no vamos a dar un paso atrás en la protección y en la defensa del Mar Menor y no vamos a aprobar ninguna modificación que suponga un retroceso en su protección".

"Ustedes saben que las proposiciones de ley se tramitan y se debaten en la Asamblea Regional", ha concluido Ortuño.