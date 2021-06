El Ministerio de Cultura ordena culminar la excavación completa del cerro de El Molinete

Un informe del Ministerio de Cultura constata que la excavación realizada en el Molinete de Cartagena ha sido parcial y además estima que se debe proseguir con la investigación arqueológica que lleva años suspendida.

El Ministerio recomienda la realización de un Plan Director específico para el Cerro del Molinete. Considera que se deben adoptar medidas para evitar un expolio del patrimonio arqueológico.

Los inspectores del Ministerio de Cultura consideran que la suspensión de los trabajos de investigación arqueológica, paralizados hace años, “han tenido como consecuencia el progresivo deterioro ya visible en algunos restos, como la cisterna y la muralla del Molinete”.

El informe del Ministerio de Cultura certifica la necesidad de elaborar un Plan Director del Parque Arqueológico del Molinete a fin de ordenar las necesidades de conservación, adecuación e investigación, para abordar las actuaciones necesarias provocadas por el tiempo que se lleva sin actuar y las pendientes que aún no han sido acometidas.

El PSOE de Cartagena pide que se suspenda la venta de parcelas

El secretario general del PSOE de Cartagena, Manuel Torres, ha señalado que la venta de las parcelas de la ladera de la Morería debe suspenderse de inmediato hasta completar todas las actuaciones: “El Ayuntamiento no puede dedicarse a celebrar alegremente que no se encuentren restos del Palacio de Asdrúbal, como si el Ministerio de Cultura no le hubiera enmendado la plana. Acaban de recibir un correctivo y deberán ponerse a trabajar para proteger el patrimonio de todos los cartageneros”.

El líder de los socialistas de Cartagena ha añadido el PSOE de Cartagena lleva un año avisando al gobierno municipal que se estaban equivocando y por ello presentó una moción en la asamblea Regional en diciembre de 2020 exigiendo exactamente lo que ahora ha sido ratificado por los técnicos del Ministerio de Cultura, “lo que pretendía el Ayuntamiento en la práctica suponía una desprotección de nuestro patrimonio”.

“La irresponsabilidad del Ayuntamiento de Cartagena llega al punto de intentar sacar pecho porque no se ha encontrado restos del palacio de Asdrúbal, cuestión controvertida arqueológicamente, y no ve la enmienda total del Ministerio de Cultura a su actuación en el Molinete y la conservación de restos arqueológicos”, dice Manuel Torres.

Torres resalta que, según el Ministerio, la investigación arqueológica se debe llevar a cabo y culminar por completo para poder completar el conocimiento integral del yacimiento y conformar una unidad desde el punto de vista histórico y arqueológico. “Esta visión contrasta abiertamente con lo señalado hasta ahora por el área de urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, que ha defendido que la zona estaba excavada y estudiada suficientemente y se podía proceder a la venta de las parcelas”.

El Ayuntamiento de Cartagena defiende el uso urbanístico de las parcelas a pie del cerro

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, resalta que "el informe rechaza el expolio que se había denunciado y niega que haya habido malas prácticas de los expertos, que han dirigido siempre los trabajos arqueológicos en esa zona de forma ejemplar en una ciudad que siempre ha dado un tratamiento, también ejemplar, a la arqueología".

Arroyo opina que el informe acepta el uso urbanístico de las parcelas a pie de cerro, con las prevenciones previstas por el propio Ayuntamiento, y ha señalado que" el Ministerio descarta implícitamente la supuesta existencia de un palacio, ya que da por hecho que el mismo lugar estaba ocupado en la misma fecha por el muro púnico, que ya fue documentado por los arqueólogos".